«Прижали к стенке, не давая прохода»: Саид Шах раскрыла новые подробности «драки» с Белоцерковской

Журналистка Мариана Саид Шах раскрыла новые детали «драки» с вдовой режиссера Бориса Грачевского Екатериной Белоцерковской на ток-шоу «Пусть говорят». История получилась очень громкой и широко обсуждалась в прессе.

«После съемок программы «Пусть говорят», уже за кулисами ко мне подошла Катя с неизвестным мне молодым человеком. Они прижали меня к стенке, не давая прохода. Катя была излишне напористой, а молодой человек, который стоял рядом с ней, размахивал перед моим лицом руками». Мариана Саид Шах

Мариана Саид Шах заявила, что готова разговаривать с Екатериной Белоцерковской и ее спутником только в присутствии продюсера и адвоката. Она отметила, что вдова режиссера сделала ей замечание не в студии, а после съемок. Никто из гостей не видел эту, как она считает, безобразную сцену, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Екатерина Белоцерковская заявила, что ни о какой драке с Саид Шах не было и речи. Ей просто не понравилось, что журналистка в студии подняла тему внебрачного ребенка режиссера.

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