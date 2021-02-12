«Идут по подиуму и кривыми ногами загребают»: Соседов объяснил, почему ему противны модели

Как отметил музыкальный критик, к таким девушкам он всегда относился скептически.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему никогда не нравились девушки модельной внешности. К ним он уже много лет относится скептически и они вызывают в нем даже некоторое отвращение.

«Тощие модели мне никогда не нравились ни в каком качестве. Это некрасиво в принципе! Зачем их выпускают на подиум? Особенно тощих и кривоногих. Идут по подиуму и кривыми ногами загребают».

Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, у него был разговор с неким «знающим человеком». Тот отметил, что модели специально так делают, чтобы зрители смотрели не на страшных манекенщиц, а на костюмы, которые они представляют на суд зрителей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Сергей Соседов пользуется большим уважением среди российских звезд шоу-бизнеса. При этом не для кого не секрет, что он никогда не был женат.

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