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«Подчеркивает мой цвет глаз»: Рудковская показала результат своего бьюти-преображения

Продюсер уделяет пристальное внимание внешнему виду и уходу за собой.

«Подчеркивает мой цвет глаз»: Рудковская показала результат своего бьюти-преображения
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

46-летняя Яна Рудковская давно выбрала для себя имидж блондинки. Девушка тщательно следит за тем, чтобы ее волосы и укладка были безупречны, ведь она постоянно находится под пристальным вниманием публики. Поэтому жена Евгения Плющенко доверяет только надежным и проверенным стилистам.

Накануне красавица посетила салон красоты, и похвасталась результатами своего бьюти-преображения, которыми сама осталась крайне довольна.

«Паша — волшебник! Мой цвет волос подчеркивает мой цвет глаз, а он у меня фисташковый», — подметила блондинка.

Подписчикам преображение светской львицы понравилось. Многие отметили, какими выразительными стали глаза Рудковской, и в целом она очень посвежела.

«Шикарный цвет», «Свежа», «Очень к лицу», «Прическа огонь и макияж тоже», «Цвет волос чудный!», «Нереально красивый цвет и вы!», «Да, волшебник, вам очень и очень!», — заметили многие в комментариях.

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