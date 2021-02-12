«Единственное, конечно, надо предохраняться»: Соседов рассказал о своих курортных романах

Как отметил музыкальный критик, у него много раз случался интим на отдыхе.

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что у него часто случались курортные романы. На отдыхе, по его признанию, он всегда вел разгульную жизнь.

«Типичная ситуация отдыха. Многие люди и едут на отдых, чтобы расслабиться. Единственное, конечно, нужно предохраняться. Я об этом никогда не забывал». Сергей Соседов

Как отметил музыкальный критик, нет ничего страшного, если муж на курорте засмотрелся на другую женщину. Это, по его мнению, нормально и хорошо. Люди, как он считает, должны отдыхать друг от друга. Если в отпуске мужчину начинают грузить ревностью, то это уже не отдых. В таком случае лучше вообще остаться дома, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Сергей Соседов – один из самых популярных музыкальных критиков в стране, к мнению которого часто прислушиваются звезды шоу-бизнеса. Он живет с мамой в обычной московской квартире.

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