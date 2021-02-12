«Человек предал меня»: Ирина Круг не смогла принять неверность бывшего мужа

Как отметила певица, она никогда не пошла бы на измену.

Певица Ирина Круг в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что последний муж предприниматель Сергей Белоусов изменял ей, поэтому она с ним и рассталась.

«Нам невозможно было сохранить наш брак. Я не могу простить. Я конкретный человек. Назад возврата нет. Виноваты оба, конечно, всегда. Человек предал меня. Я очень верный человек. Круг – преданная как собака. Я семейная и непьющая. Постоянная присутствие Миши его убивало. Это как клубок. Когда мы разошлись, то стали хорошо общаться». Ирина Круг

Как отметила Ирина Круг, Сергей старался не вмешиваться в воспитание ее сына от шансонье Михаила Круга Саши. «Больше в этом участвовали мои отчим и моя мама. Отчим многое дал Саше. Он водил его в секции. Он положил все, чтобы Саша учился хорошо. Дед заменил ему отца. Сергею было очень тяжело. Они сейчас с Сашкой нормально общаются. На охоту вместе ездят. У нас не было конфликтов. Все было ровно. Он хороший человек. Меня всегда защитит. Это я точно знаю», — заявила Ирина Круг.

Вдова шансонье Михаила Круга Ирина 15 лет жила с предпринимателем из Твери Сергеем Белоусовым. В 2013 году она родила от него сына Андрея. Брак распался в 2020 году.

Смотрите также: