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Сын Михаила Круга разрыдался в студии «Судьбы человека», получив в подарок часы отца

Александр был еще совсем крохой, когда трагически погиб его отец.

Сын Михаила Круга разрыдался в студии «Судьбы человека», получив в подарок часы отца
Ирина Круг с сыном. Фото: instagram.com/irinakrug/

Сын знаменитого шансонье Михаила Круга — Александр — разрыдался в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», когда друг семьи, его крестный отец Леонид Телешев подарил юноше часы ныне покойного отца.

Часы Михаила Круга
Часы Михаила Круга. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«После смерти Миши мы сели вместе с его женой Ириной и заплакали. Тогда она достала часы и сказала: «Пусть они у тебя хранятся». Восемнадцать лет прошло. Я хочу это вернуть, потому что это Мишины часы. Теперь есть кому их носить. Не хотел, конечно, чтобы это все так было пафосно. Но этот момент – истина. Дай бог».

Леонид Телешев

«Он всегда хотел эти часы. И просто так вот сегодня получилось. Это были новые часы. Их ему подарили на день рождения. Он их практически не носил. Это был подарок Мише на сорокалетие», — отметили Ирина Круг.

Семья Ирины Круг
Семья Ирины Круг. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Один из самых известных шансонье России Михаил Круг трагически погиб в 2002 году. Его вдова до сих пор тяжело переживает те события.

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