«Когда его везли на каталке в операционную, то он шутил»: вдова Михаила Круга о смерти шансонье

Певица Ирина Круг в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как уходил из жизни ее любимый муж, который был застрелен ив Твери в 2002 году.

«Убивать преступники Мишу не хотели. Они не собирались стрелять, а пуля в итоге нашла его, попала в Мишу. Им просто дали задание припугнуть. Когда сам Лом, заказчик, узнал, то для него это был шок, что Мишу убили. Миша в итоге не вышел из наркоза. Когда его везли на каталке в операционную, то он еще шутил. Он даже был в настроении. Не думал, что умрет. Он не был к этому готов. Самочувствие было у него нормальное». Ирина Круг

Как отметила Ирина Круг, ее муж был сильным человеком. «Он шутил с врачами. Мне он сказал перед тем, как его отвезли в больницу: «Ирочка!» А утром я услышала плач его мамы. Я сразу все поняла», — заявила Ирина Круг.

Один из самых известных шансонье России Михаил Круг был застрелен летом 2002 года у себя дома в Твери. Убийство было официально раскрыто только в 2019 году.

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