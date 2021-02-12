«За первые пять дней не произнесла ни одного матерного слова»: Лолита о разнице между театром и эстрадой

Певица Лолита, которая совсем скоро выйдет на сцену в театре «Модерн» в постановке «Женитьба» по Гоголю объяснила, чем театральная сцена отличается от концертной. По ее словам, все дело в разном способе существования.

На театральной сцене, как она думает, все ее партнеры настоящие профессионалы. Это давит ей на психику. В театре тяжело вернуться в культурную лексику, которая была у нее еще во времена учебы в институте. Как заметила звезда, она в свое время с культурной лексикой распрощалась и в голове остался только мат.

«Я заметила, что за первые пять дней в театре не произнесла ни одного матерного слова, и даже испугалась. А потом поняла: дело не в запрете — я просто погрузилась в другую лексику». Лолита

Ранее Лолита заявила, что она не вышла замуж, как думают некоторые ее поклонники. Само слово брак коробит ее и крайне ей несимпатично, сообщает «МК».

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