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«За первые пять дней не произнесла ни одного матерного слова»: Лолита о разнице между театром и эстрадой

Как отметила звезда, все дело в разном способе существования.

«За первые пять дней не произнесла ни одного матерного слова»: Лолита о разнице между театром и эстрадой
Лолита. Фото: Globallookpress.com

Певица Лолита, которая совсем скоро выйдет на сцену в театре «Модерн» в постановке «Женитьба» по Гоголю объяснила, чем театральная сцена отличается от концертной. По ее словам, все дело в разном способе существования.

Лолита
Лолита. Фото: Globallookpress.com

На театральной сцене, как она думает, все ее партнеры настоящие профессионалы. Это давит ей на психику. В театре тяжело вернуться в культурную лексику, которая была у нее еще во времена учебы в институте. Как заметила звезда, она в свое время с культурной лексикой распрощалась и в голове остался только мат.

«Я заметила, что за первые пять дней в театре не произнесла ни одного матерного слова, и даже испугалась. А потом поняла: дело не в запрете — я просто погрузилась в другую лексику».

Лолита

Ранее Лолита заявила, что она не вышла замуж, как думают некоторые ее поклонники. Само слово брак коробит ее и крайне ей несимпатично, сообщает «МК».

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