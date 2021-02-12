«Есть повод отметить рождение внука!»: в семье Александра Малинина случилось прибавление

При этом музыкант не стал пояснять, кто сделал его в очередной раз дедом.

Музыкант Александр Малинин в Instagram сообщил о прибавлении в своей большой семье. При этом он не стал пояснять поклонникам, кто сделал его дедом из детей на этот раз.

«Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!» Александр Малинин

«Ура! Это большая радость», «Поздравляем. Пусть малыш растет красивым и счастливым», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Александра Малинина уже есть двое внуков от сына его жены Эммы Антона. Музыкант считает наследника Эммы своим сыном. С ним у него прекрасные отношения. В свое время он его усыновил и дал свою фамилию.

Впрочем, нельзя исключать, что ребенок появился на свет у дочери музыканта Киры. С ней у звездного исполнителя, скажем откровенно, не очень хорошие отношении. Она родилась в его браке с певицей Ольгой Зарубиной. Девушка живет в США. С отцом связь почти не поддерживает, но, возможно, у них все же состоялось примирение. Ранее она отмечала, что собирается замуж за американского военного и ждет отца на свадьбу.

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