Стройная и стильная: 71-летняя Пугачева в платье в вертикальную полоску встретилась с друзьями

Примадонна в последние годы серьезно пересмотрела свой стиль и теперь выглядит очень молодо.

Алла Пугачева давно не выходит на сцену, завершив музыкальную карьеру. Но благодаря соцсетям миллионы поклонников имеют возможность наблюдать за жизнью своей любимицы. У 71-летней Примадонны есть свой микроблог в Instagram, но значительно чаще ее можно увидеть в аккаунте мужа, Максима Галкина, или на фан-страничках, которые ведут фанаты.

В одной из групп появился снимок, на котором Алла Пугачева с Максимом Галкиным встретились с друзьями. Примадонна позирует в стильном длинном платье в вертикальную черно-белую полоску, которое визуально стройнит и вытягивает силуэт легенды эстрады.

Певица сделала акцент на стройной талии, подпоясавшись черным ремнем. Голову звезды украсил черный бант. Образ получился игривый и в то же время стильный.

Смотрите также