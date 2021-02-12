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«Оля бы не стала шутить такими вещами»: Бледанс объяснила, почему Бузова и Манукян не могут быть вместе

По словам актрисы, если блогер поднимал на свою любимую руку, то им в будущем с певицей действительно не по пути.

«Оля бы не стала шутить такими вещами»: Бледанс объяснила, почему Бузова и Манукян не могут быть вместе
Эвелина Бледанс. Фото: Globallookpress.com

Актриса Эвелина Бледанс перед премьерой фильма «Аферистка» высказалась о недавнем разрыве, который случился между певицей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном.

Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86/

«Я очень хорошо отношусь к Даве, он очарователен, талантлив, пластичен и теле, и в душе. Но если он поднимал руку, то, конечно, мы перечеркиваем все его хорошие качества. Не хочу верить в такой прозаичный финал. Оля бы не стала шутить такими вещами».

Эвелина Бледанс

Как отметила Эвелина Бледанс, Давид Манукян – парень с большими амбициями. Рядом с ним полтора года вместе была самая крутая и обсуждаемая девушка России. При этом больших средств у Давы на подарки для любимой не было, поэтому он и влезал в различные аферы. В том числе с недвижимостью, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова завершили свой роман спустя полтора года отношений. Как отмечала звездная исполнительница, блогер не только ей регулярно изменял, но и сильно бил. Терпеть его выходки она просто больше не смогла.

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