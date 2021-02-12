«В человеке должна быть загадка»: ведущий шоу «Звезды сошлись» Привольнов высказался об ориентации

Антон Привольнов сделал карьеру на Первом канале в качестве ведущего проекта «Контрольная закупка» и программы «Доброе утро». Но с нового года в его жизни начался новый этап – теперь он соведущий Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Дебют журналиста на НТВ уже состоялся, причем, в кадре ему пришлось появиться одному – знаменитая напарница была в это время на больничном.

Привольнов стал героем проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro ведущий рассказал о своей карьере, личной жизни и даже коснулся вопроса про ориентацию. После развода с женой Ольгой в 2016 году Антон тщательно скрывает личную жизнь, и хейтеры уже рассказали все за него, естественно, приукрасив. Но Привольном, как оказалось, и не против слухов.

«В человеке должна быть какая-то загадка. Когда он слишком правильный, то это неинтересно. Я не буду это комментировать. Пусть люди думают, что хотят. Потому что — что бы я ни сказал, я никого ни в чем не сумею убедить», — рассказал тележурналист.

К слову, у 40-летнего Антона Привольного есть сын, 13-летний Платон. Он живет с мамой, но очень часто видится с отцом, они вместе много путешествуют.

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