Адвокат Михалкова озвучил сумму, выделенную режиссером на памятник и мемориальную доску Баталову

По словам Павла Астахова, актер очень переживает, что сегодня творится вокруг семьи его большого друга.

Адвокат режиссера Никиты Михалкова Павел Астахов озвучил сумму, которую его подопечный выделил семье покойного актера Алексея Баталова из личных средств, а также от имени руководимых им организаций и фондов на памятник и мемориальную доску.

«Это достаточно серьезные деньги, перечисленные с апреля 2016 года по настоящее время. Только за памятник и мемориальную доску из этих средств было потрачено более пяти миллионов рублей. Именно поэтому вызвало, мягко говоря, недоумение заявление представителя Баталовых, о том, что «семья от него денежной помощи ни разу не видела». Павел Астахов

Как отметил Павел Астахов он переговорил с Никитой Михалковым с глазу на глаз. Они приняли совместное решение действовать в этой истории исключительно в правовом русле. В ближайшее время следователю, который занимается этой темной историей, будет направлено заявление, где и будет указано о переводе семье Баталовых денежных средств со стороны режиссера, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Родные Алексея Баталова не смогли с первой попытки вернуть квартиры актера в свою собственность Как считает адвокат семьи актера, договоры ренты были заключены с нарушением порядка.

Ранее представитель семьи Баталовых утверждал, что никаких денег режиссер никогда семье покойного актера не перечислял. Это задело Никиту Михалкова за живое и он решил добиться в этой истории справедливости, отстаивая свое честное имя.

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