«Просто работают вместе»: друзья Полины Гагариной ответили на слухи о ее романе с директором

Как отметили знакомые певицы, они просто дружат семьями.

Друзья певицы Полины Гагариной опровергли слухи о ее романе с директором 40-летним Андреем Мухачевым, который в прошлом был профессиональным хоккеистом и выступал за команду «Ак Барс» из Казани.

«Андрей и Полина Гагарина просто работают вместе, прекрасно общаются семьями. Супруга Андрея Юлиана — красивая и мудрая женщина, в семье великолепные отношения. Андрей и Юлиана Мухачевы воспитывают сына и дочь. Сплетни распространяют недобросовестные люди». Друзья Полины Гагариной

Любопытно, что во время последнего отпуска Гагариной на Мальдивах семейство Мухачевых жило рядом с исполнительницей на соседней вилле. Кстати, ее нынешний бойфренд саунд-продюсер 47-летний Владимир Чиняев жил также на соседней вилле, а не в домике со звездой. Видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей персоне, сообщает «Комсомольская правда».

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Ранее музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Полина Гагарина закрутила роман с директором Андреем Мухачевым. По ее словам, парочка уже давно вместе. Просто тщательно скрывает свои отношения.

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