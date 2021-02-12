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«Столько красивых образов!»: невестка Валерии нарядила внучку певицы для съемок в кружевной наряд

Лиана Шульгина решила запечатлеть месячную дочурку на памятных снимках и устроила детскую фотосессию.

«Столько красивых образов!»: невестка Валерии нарядила внучку певицы для съемок в кружевной наряд
Валерия с сыном Арсением Шульгиным. Фото: instagram.com/valeriya/

22-летний Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, второй месяц пребывает в новом статусе молодого отца. 1 января жена Лиана подарила ему первенца – долгожданную дочку Селин. Бабушка новорожденной крошки даже не смогла сдержать слез радости – певица призналась своим поклонникам, что плачет от счастья.

Недавно Валерия впервые увидела внучку лично. До этого у звезды никак не получалось навестить малышку – то работа, то коронавирус. Сразу после очного знакомства с бабушкой невестка звезды организовала ее внучке первую фотосессию.

Поскольку молодая мамочка обожает нежно-розовый цвет, то съемки она решила провести в любимых тонах. Месячную малышку переодевали несколько раз. И невестка Валерии осталась в восторге:

«Столько красивых образов», — сообщила Лиана Шульгина.

Лиана Шульгина нарядила дочку для съемок
Лиана Шульгина нарядила дочку для съемок. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Для одной из съемок мамочка нарядила доченьку в кружевное платьице и чепчик. Но так как лицо девочки Лиана закрыла от посторонних, в полной мере оценить образ подписчики не смогли.

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