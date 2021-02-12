«Когда сама себя собирала»: сестра Бузовой показала самодельный макияж для фотосессии

Анна Бузова решила не обращаться к профессионалам в надежде, что справится сама.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна тоже в свое время участвовала в реалити-шоу «Дом-2», принесшем ей популярность. Но любовь красавица там не нашла. Уже за периметром Анна вышла замуж и счастлива в браке несколько лет.

Анна Бузова занимается бизнесом – у нее свое производство модной женской одежды. И девушка сама является лицом собственного бренда. Накануне красавица отправилась на фотосессию, где примерила новую коллекцию. Но для создания образа решила отказаться от помощи профессионалов, сделав макияж и прическу самостоятельно.

«Когда сама себя собирала на съемку, и вроде очень даже ничего получилось. Согласны?», — спросила девушка подписчиков.

Сестра Бузовой показала свой макияж смоки-айс, который она предпочла для себя, и укладку – голливудские локоны. Подписчики поспешили оценить результат.

«Шикарно!», «Восхитительно!», «Макияж бомба», «Ты молодец», «Красотка», «Анечка, ты умница», — написали некоторые.

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