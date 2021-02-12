«В этом образе можно много себе позволить»: Валерия назвала костюм, в котором бы выступила на «Маске»

Совсем скоро на телеканале НТВ состоится премьера второго сезона музыкального телепроекта «Маска». Это самое охраняемое шоу, в котором участники выступают перед зрителями в костюмах персонажей.

Во втором сезоне представлено 14 абсолютно новых масок, среди которых Банан, Белый Орел, Черная Пантера, Солнце. Певица Валерия является членом жюри конкурса и пытается угадать, кто именно скрывается в том или ином костюме. Звезда ответила на вопросы телезрителей в Сети и назвала образ, в котором бы, если довелось, выступила сама в шоу.

«Не во всяком образе можно спеть какую-то любую песню», — стала размышлять звезда. И подчеркнула: «Нужно было бы придумать какого-то персонажа. Я не знаю, кем бы я хотела быть. Может быть, Кошкой! Мне кажется, в этом образе можно много себе позволить!».

Среди Масок, которые уже видела вживую Валерия в новом сезоне, она особо выделила образ Розовой Пантеры – он зацепил ее характером. Также певице очень понравилась маска Белого Орла. «Это просто произведение искусства, кружево из перьев!», — восторженно отозвалась певица.

В любом случае, все маски будут сняты рано или поздно. И самого первого участника жюри рассекретит уже в день премьеры второго сезона, 14 февраля.

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