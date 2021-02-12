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Сладкие пальчики: Арсений Шульгин показал спящую дочку Селин

Малышке уже один месяц, и накануне мама устроила ей первую в жизни фотосессию.

Сладкие пальчики: Арсений Шульгин показал спящую дочку Селин
Валерия с сыном Арсением Шульгиным. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin/

Певица Валерия в январе впервые стала бабушкой. Самый младший из наследников звезды, Арсений Шульгин, и его молодая жена Лиана объявили, что у них родилась дочка Селин. Малышке уже второй месяц от роду, мама с папой не могут на нее надышаться. А недавно в гостях у внучки впервые побывала знаменитая бабушка.

Арсений Шульгин много работает, но старается проводить с семьей как можно больше времени. Иногда он жалуется, что не высыпается – Селин за ночь может проснуться несколько раз. Но то, что отец обожает свою маленькую дочку – это бесспорно. Арсений поделился трогательным снимком, на котором запечатлел спящую малышку.

«Моя душа», — подписал снимок папа.

Селин Шульгина
Селин Шульгина. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin/

На фотографии малышка Селин одета в теплые ползунки в полосочку. В кадре виднеется крошечная рука с миниатюрными пальчиками, сжатыми в кулачок. Заметно, что у девочки – длинные темные волосы. По традиции, папа не показал личико наследницы – многие, в том числе и Шульгины, прячут его от посторонних за смайликами.

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