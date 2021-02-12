«Давно не был так счастлив»: Манукян после разрыва с Бузовой завел собаку

В начале года певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о разрыве с бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. Пара была вместе полтора года, и все это время многие поклонники верили, что дело идет к свадьбе. Но Бузова объяснила, как тяжело ей было в отношениях, поэтому теперь она снова одна.

А вот Манукян уже не один. Блогер показал у себя на странице в микроблоге, что у него произошло пополнение. Он завел милого щенка лабрадора.

«В нашей семье пополнение! Как его назовем?», — спросил подписчиков Манукян. И признался: «Давно не был так счастлив, теперь будет в нашей тусовке настоящий маленький дружок».

Поклонники порадовались за Манукяна. Некоторые стали предлагать кличку для малыша. Актриса Эвелина Бледанс заявила:

«Не знаю, что там у вас случилось. Но, вы оба прекрасные ребята. Может Бузя?», — написала звезда.

Среди вариантов звучали Тео, Теодорчик, Тэдди, Player, Ричард, Ролекс и другие. Какую кличку в итоге выбрал новоиспеченный хозяин собаки, он пообещал рассказать позже.

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