«Просто хит»: Глюк’oZa выгуляла трендовую куртку «авиатор» песочного цвета

Признанный эксперт в мире моды, телеведущая Эвелина Хромченко недавно представила самую модную демисезонную куртку, на которую стоит обратить внимание в новом сезоне. Это – куртка «авиатор», которую еще называют летной или курткой пилота. В одной из передач программы «Модный приговор» Хромченко подчеркнула:

«Куртка летная — просто хит сезона», — комментируя образ героини программы, заметила Хромченко.

Подобная модель куртки может быть представлена в разных вариациях – из кожи, овчины, болоневой ткани. И среди звездных модниц, пополнивших свой гардероб трендовой вещицей, отметилась певица Глюк’oZa. Звезда выгуляла утепленную куртку авиатора вместе с лыжными брюками.

Певица предпочла модель куртки песочного цвета с широким воротником. Получился походный образ, не лишенный стиля и оригинальности.

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