Праздничная атмосфера: Барановская показала, как украсила дом за миллион долларов к китайскому Новому году

Недавно Юлия Барановская приобрела особняк на Рублевском шоссе. Стоимость подобного составляет миллион долларов. Приобретение для нее и ее троих детей от футболиста Андрея Аршавина было долгожданным. Со своими фанатами в Instagram телеведущая решила поделиться кадрами, на которых показала, как особняк украсили к китайскому Новому году.

«Как у нас красиво дома! Мы празднуем китайский Новый год! Вот такая у нас красота», — сказала Барановская за кадром.

К слову, Новый год быка по китайскому календарю начнется 12 февраля 2021 года.

Напомним, недавно стало известно, что Аршавин отказал Барановской в помощи в очередной раз. Телеведущая просила бывшего супруга помочь устроить младшего сына Арсения в футбольную школу.

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