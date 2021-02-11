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«Шалить не будет»: Королева показала, как ее мама готовится к 75-летию

Людмила Порывай живет в США.

«Шалить не будет»: Королева показала, как ее мама готовится к 75-летию
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Недавно Наташа Королева и Тарзан побывали в США, где проведали маму артистки Людмилу Порывай. Она живет в Майами на протяжении уже ни одного десятка лет. На днях женщина отметит свой 75-летний юбилей. В своем Instagram Королева поделилась кадрами видеоролика, на котором ее мама позировала в ярком образе. Женщина нарядилась в накидку из белого гипюра и добавила украшений из жемчуга.

«Мама готовится к вечеринке по случаю своего 75-летия! Обещала мне клятвенно, что шалить сильно не будет, по легкому! Верится с трудом, зная мою маму», — написала Королева.

Напомним, в начале февраля артистка вместе с мужем Сергеем Глушко выпустила новый трек «Гори, гори». Клип на него пара снимала на Занзибаре во время съемок реалити-шоу «Племя».

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