«Милая, нежная и ласковая девочка»: Костенко со старшей дочкой нарядились в платья в одной цветовой гамме

Милане в этом году исполнится три года.

На днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили первый день рождения своей младшей дочери Евы. Девочке исполнился годик. Также у пары растет и старшая дочь Милана, которой в этом году будет уже три. В своем Instagram Анастасия опубликовала совместный с девочкой снимок, на котором они позировали в платьях в единой цветовой гамме – припыленной розы.

«My princess. Милая, нежная и ласковая девочка. С каким энтузиазмом Милаша ходит на занятия, словами не передать. Вчера, кстати, Милаше было 2 года и 7 месяцев», — написала Костенко.

Напомним, недавно семья отдыхала на Мальдивах, где встретила Новый год. После отпуска они уже успели вернуться в Москву, где Настя продолжает учится на журналиста в школе «Останкино».

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