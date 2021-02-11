«Как лебедь»: Каменских оголила округлую грудь в провокационном белом платье с воздушными плечами

Настя Каменских часто показывает своим фанатам в Instagram смелые фото. Недавно она с Потапом отдыхала на Мальдивах, где позировала только в бикини. Теперь же, вернувшись в Москву, решила показать образ в вечернем наряде. Артистка позировала в белом силуэтном платье с воздушными плечами и откровенным декольте. Вырез его заканчивался буквально на линии пояса, оголив всю грудь.

«И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь», — подписала фото Каменских.

Фанаты оценили ее новый образ.

«Восхитительна! Как лебедь! Красивая какая!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, Каменских вышла замуж за своего коллегу по музыкальному дуэту Потапа в 2019 году. На протяжении нескольких лет пара скрывала свои отношения.

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