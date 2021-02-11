Тетя, дядя и племянница: Лиза и Гарри Галкины позировали рядом с Клавдией Земцовой

Лизе и Гарри Галкиным в этом году исполнится уже восемь лет. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина ходят в школу, занимаются музыкой и изучают иностранные языки, а живут во дворце в деревне Грязь. За океаном растет их племянница — Клавдия Земцова, младшая дочь старшей сестры Кристины Орбакайте. В конце марте девочке исполнится девять лет. Несмотря на столь юный возраст, она уже пошла по стопам звездной мамы и бабушки и записала свою первую песню еще прошлым летом.

В одном из фан-аккаунтов Лизы Галкиной в Instagram появился архивный снимок, на котором запечатлелись все трое — Лиза, Гарри и Клавдия. Дядя с тетей и племянницей позировали на морском побережье, поэтому и наряды у них был соответствующие: летние разноцветные шорты и легкие кофточки.

«Сладкие детки! Ой, какие милые! Красивые!» — писали пользователи Сети.

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