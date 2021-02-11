«Только бы не фиолетовый»: Асмус решила снова изменить имидж

В конце прошлого года Кристина Асмус решилась на смену имиджа. Из натуральной блондинки она превратилась в жгучую брюнетку. Как объяснила своим фанатам, преображение нужно было для новой роли. Недавно актриса делала опрос среди подписчиков, уточнив, в каком цвете ей лучше. А теперь решилась на новое преображение. В своем Instagram она опубликовала фото из салона красоты с краской на волосах.

«Только бы не фиолетовый», — написала Асмус.

Фанаты предположили, что актриса вновь станет блондинкой.

«Неужели снова блонд! Ура! Блонд! Светло-русый!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Асмус развелась с Гариком Харламовым после восьми лет брака. Шоумен оставил актрисе дом в Подмосковье и много времени уделяет воспитанию дочери Насти, которая учится в первом классе.

Смотрите также: