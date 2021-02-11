«Я огонь!»: Кошкина в платье из черного гипюра показала аппетитную грудь

Соведущая Павла Прилучного по программе «Короли фанеры» Яна Кошкина решила сделать себе голливудскую улыбку. Об этом телеведущая рассказала в своем микроблоге. Она очень ответственно подошла к этому вопросу, долго выбирала клинику и совсем скоро предстанет перед публикой в новом свете. А пока она продолжает радовать своих подписчиков снимками, с которых по-прежнему манит своими роскошными формами. На этот раз Кошкина позировала в черном платье из гипюра с откровенным декольте, в котором не смогла скрыть свою роскошную грудь.

«Ну, как вы там? Я огонь!» — подписала кадр Кошкина.

Фанаты, конечно же, в первую очередь засмотрелись на грудь Яны.

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«Огонь! Красотка! Вау!» — писали пользователи Сети.

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