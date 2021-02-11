Избил двух человек: Владимир Епифанцев устроил драку в кафе Санкт-Петербурга

Вечером 11 февраля в одном из кафе Санкт-Петербурга произошла драка с участием популярного актера Владимира Епифанцева. В кафе он проводил время в компании бывшей жены Анастасии Веденской.

В какой-то момент некая девушка запустила в актрису бокал, который попал в лоб. Увидев кровь, Епифанцев решил вступиться за мать своих сыновей и кинулся в драку. Сначала он напал с кулаками на девушку, а затем и на ее спутника. Примечательно, что в этот момент актер был без обуви. Драка попала на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Никто из участников инцидента не обратился в полицию. Сам Епифанцев ситуацию никак не комментировал, а Веденская отметила, что в состоянии шока даже не поняла, что произошло.

Смотрите также: