Татьяна Навка запечатлела, как дочка в алом платье с рюшами читает стихи на китайском языке

Татьяна Навка является не только олимпийской чемпионкой, но и женой Дмитрия Пескова. Пара не скрывает, что счастлива вместе. Они воспитывают не только детей от прошлых отношений, но и общую дочку Надежду. Шестилетняя девочка занимается балетом, а также фигурным катанием, как мама. Даже во время карантина она не переставала тренироваться. Более того, родители стараются дать ей хорошее образование.

Уже не один год Надежда учит не только английский, но и китайский язык. Знания дочки Навка решила показать 11 февраля, в канун китайского Нового года. Она запечатлела наследницу в алом платье с рюшами. Волосы девочки были заплетены в косичку. Она эмоционально с жестами читала стихотворение на китайском языке про наступление года Быка.

«Последний день уходящего года Крысы по восточному календарю, а это значит, что в ночь с 11 на 12 февраля наступает китайский Новый год! Уже окончательно, по всем календарям вступает в силу новый, 2021 год! Поэтому спешим поздравить вас с Надюшей!» — написала Татьяна.

Поклонники восхитились стараниями девочки. Многие одарили наследницу фигуристки комплиментами. «Наша любимая», — заявила певица Жасмин. «Куколка!», «Какая тоненькая девочка! Настоящая фигуристка!», «Какой чудесный ребенок», «В будущем как ей пригодятся языки», «Малышка какая», «Платье прекрасное», «Прелесть, а не ребенок», «Хорошо произносит все», — прокомментировали пост подписчики.

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