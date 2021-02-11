«Слезы радости!»: Горбань похвасталась новеньким белым внедорожником Porsche

Свою блестящую ласточку актриса забрала из автосалона, не скрывая эмоций.

Звезда сериала «Кухня», 34-летняя Мария Горбань, счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. Пара недавно отметила годовщину отношений — они поженились в 2016 году и по этому поводу решили устроить романтическое путешествие. Отправились влюбленные на Черное море, в Сочи.

По возвращении из отпуска Марию ждал роскошный подарок. Она отправилась в автосалон, чтобы его получить. Под перевязанным бантом полотном «спрятался» новенький белый внедорожник Porsche. И Горбань не стала скрывать эмоций.

«Сегодня слезы радости!» — подписала кадры актриса.

Подписчики искренне порадовались за свою любимицу. В комментариях отметились и друзья девушки. Все они пожелали красавице безопасных дорог и отличной езды.

«Очень красиво!!! Красивой девушке — красивую машину», «Мечта», «Класс», «Маша, поздравляю», «Очень хороший подарок!», «Кайф! Ни гвоздя, ни жезла!» — пишут люди.

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