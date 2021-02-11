Орбакайте закружилась в танце, примерив шелковый наряд с необычным принтом

Большую часть времени 49-летняя Кристина Орбакайте проводит в США со своей семьей. У нее подрастает дочь Клавдия, которая родилась восемь лет назад в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. А также недавно из Лондона вернулся сын Дени, который получил диплом в одном из лучших университетов планеты.

Напомним, в конце декабря прошлого года дочка Примадонны выпустила новую песню и клип «Новый год, Come On». А теперь в одном из фан-аккаунтов появился видеоролик, на кадрах которого артистка закружилась в танце, примерив шелковый наряд. Кристина выбрала брючный костюм молочного оттенка с необычным принтом. Образ она дополнила красными серьгами-кольцами и такого же оттенка губной помадой.

«Какая классная! Красивая!» — писали пользователи Сети.

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