Знания – сила: Лиза и Гарри Галкины с большой книгой позировали в библиотеке

Семилетние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уже учатся в первом классе. Дети Аллы Пугачевой не скрывают, что обожают ходить в школу, где всегда узнают что-то новое, о чем обязательно рассказывают родителям.

Кроме того, наследники Примадонны и телеведущего всесторонне развиваются на различных дополнительных занятиях по физкультуре, музыке, изучают французский и прекрасно на нем изъясняются, обладают артистизмом и вокальными данными.

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Папа с мамой регулярно показывают поклонникам, как растут и развиваются их дети. И Лиза с Гарри уже знают, что самые ценные знания хранятся в книгах. Поэтому неудивительно, что родители устроили братику и сестренке фотосессию в библиотеке. Они запечатлели первоклашек на фоне стеллажей, при этом Лиза показывает бицепс, а Гарри при этом поднимает большую книгу на плечо.

«Лиза прекрасна, а Гарри интеллигент и красавчик», «Шикарный парень и классная девчонка!», «Очаровательные детки!», «Красавцы. Как быстро выросли», «Гарри — настоящий мужичок», «Лиза и Гарри дружат и поддерживают друг друга, заботятся, это замечательно!» — комментирую фотографию поклонники.

На выходных Лиза музицировала для мамы с папой. И Примадонна оценила игру дочки на фортепиано, заметив, что девочка не сфальшивила ни на одной ноте.

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