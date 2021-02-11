Скромность — в тренде: Лопырева выделила талию неоновым купальником с рукавами и высокой посадкой

Виктория Лопырева в этом году существенно пополнила свой гардероб самыми разнообразными купальными нарядами. Модель смогла выстроить так свой рабочий график, что в нем оказались такие курортные направления, как Турция, Арабские Эмираты и Мальдивы.

Сейчас звезда счастливо нежится под теплым солнышком райских островов. В ее арсенале оказались не только мини-бикини, но и весьма закрытые модели с рукавами. Актуальность одного из них – в неоновом салатовом оттенке – оценила фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей.

«В тенденции последних лет все чаще фигурируют закрытые модели купальных костюмов. Они закрывают руки и плечи, а ткань обладает высокой степенью защиты от UV-излучения. Производители одежды для купания вынуждены прислушиваться к настоятельным советам дерматологов. Поэтому более закрытые модели купальников будут и дальше набирать популярность. На Виктории мы видим достаточно закрытый купальный костюм яркого цвета. Рукав-фонарик, крупная молния, высокая посадка на бедрах — все это черты популярной эпохи 90-х», — рассказала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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