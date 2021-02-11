Кофе с молоком: Седокова в коротком топе цвета корицы поманила роскошным бюстом

Несколько лет назад певица Анна Седокова увлеклась дизайном одежды и создала свой бренд. Наряды настолько полюбились модницам, что на днях экс-солистка «ВИА Гры» открыла магазин одежды в одном из столичных торговых центров.

Красивую одежду Седокова любит не только создавать, но и примерять. В своем микроблоге она разместила фото, на котором в очередной раз блеснула своими роскошными формами. Певицы выбрала короткий топ цвета корицы, поверх которого накинула плюшевый кардиган оттенка кофе с молоком. Ни та, ни другая часть наряда не смогли скрыть пышный бюст артистки.

Напомним, в прошлом году Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал профессиональный спортсмен, баскетболист Янис Тимма, с которым Анна была в отношениях на протяжении года. Эксклюзивные свадебные кадры молодожены решили показать в новом клипе певицы «Привязана к тебе».

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