На розовом облачке: невестка Валерии устроила первую фотосессию малышке Селин

Совсем недавно певица Валерия впервые познакомилась со своей внучкой Селин. Звезда прилетела из Дубая и первым делом направилась к сыну и невестке, чтобы вживую увидеть девочку. Так получилось, что эстрадная дива не смогла присутствовать на выписке из роддома, а позже заболела коронавирусом. Сейчас все позади, и счастливая бабушка может нянчиться с внучкой в любое время.

Малышке уже исполнился один месяц. Мама с папой в ней не чают души и растят как настоящую принцессу, наряжая в розовые платьица и наряды. А 11 февраля молодая мама решила организовать памятное событие и устроила крошке первую в ее жизни фотосессию.

«Столько красивых образов!» — радостно написала невестка Валерии. — Такие милые фотографии будут, хорошо, что такие моменты можно оставить не только в памяти».

Внучку Валерии укутали в розовый кокон так, что виднелись лишь личико, ручки и ножки. Малышку положили на невесомое одеяльце, и она «позировала» в камеру, будто лежа на облачке. А позже нарядили в милое платьице и чепчик. По традиции мама прикрыла лицо дочки смайликом.

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