«Ну дала!»: Ивлеева красиво изогнулась для секси-селфи сзади в колготках и лифчике-сетке

Настя Ивлеева взорвала Сеть горячим кадром из женского будуара своего дома. Телеведущая запечатлелась в зеркале, примерив одни колготки и эротичный бюстгальтер в сетку.

Для того, чтобы показать всю красоту сзади, блондинке пришлось порядочно изогнуться. Но труды того стоили – ее роскошная фигура с тонкой талией, упругими бедрами и изящной линией плеч была замечена.

Все за один час пост Анастасии набрал не одну сотню тысяч лайков. И то ли еще будет!

«Ну, мать, дала!», «Ого! Вот это орех!», «Редкие жаркие кадры от Настюшки, зато такие бесценные!», «Ивлеева и черное белье – неописуемо», «Аки арбузы», «Как тут все сочетается!» — восхитились фолловеры.

Напомним, 29-летняя звезда телеканала «Пятница» и шоу «Орел и решка» замужем с 2019 года за музыкантом Элджеем (Алексеем Узенюком). Ранее встречалась с певцом Арсением Бородиным. Детей у девушки нет.

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