Прямых наследников первой очереди не было: кому достанется элитная квартира стилиста Пугачевой

Скоропостижно ушедший из жизни стилист Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Шевчук никогда не был женат. У него нет прямых наследников – детей, жены. На его элитную квартиру в Москве будут претендовать двоюродные и троюродные братья и сестры. Они живут на Украине в городке Умань, откуда он сам родом и там был захоронен его прах.

Между тем определена судьба питомцев, которые жили у него дома. У него, к примеру, было сразу несколько собак, а также рыбки. Как отметила приятельница стилиста Екатерина Лазарева, знакомые Шевчука забрала собак и рыбок к себе домой. Любимцы ныне покойного стилиста не пропадут.

«Они в надежных руках, у них есть все необходимое. Не переживайте за любимых питомцев, они не брошены, у них все хорошо. Собак и рыбки – самое ценное, что было у Шевчука. Именно их и забрали друзья в первую очередь». Екатерина Лазарева

Напомним, что Александру Шевчуку на момент смерти было 54 года, сообщает портал Dni.ru.

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