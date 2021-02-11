«Классная!»: Миронова в кипенно-белом бикини эротично показала крупное бедро из-за пальмы

Мария Миронова поддержала звездный тренд на Мальдивы, появившись на райских островах вместе с сыном Федором вслед за Ксенией Собчак, певицей Нюшей и Викторий Лопыревой. Однако даже на райских островах она не забывает про свое актерское предназначение.

«Пока местные змеи спят, обвив ствол мальдивской пальмы, срочно всем в кино!! Наш фильм «LOVE» с сегодняшнего дня во всех кинотеатрах страны!» — сообщила она в личном блоге.

При этом свое приглашение она украсила манящим снимком в кипенно-белом бикини. Дочь знаменитого советского артиста кокетливо спряталась за южное дерево, не скрыв полнотелых женственных бедер.

«Классная!», «Как красиво!», «Русалочка», «Рай», «Какая девушка милая», «Огонь, само очарование», «Приятная фигура и милое создание», — прокомментировали фото фолловеры.

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