«Все трачу на одежду»: Харламов в интервью Мартиросяну высмеял их с Волей доходы на «Камеди Клаб»

Как пошутил шоумен, его знаменитая кепка полностью из золота.

Шоумен Гарик Мартиросян в Instagram опубликовал видеозапись со своим коллегой и другом — юмористом Гариком Харламовым. Он взял у товарища небольшое интервью по поводу его заработков.

«Мы берем интервью у самого богатого человека в мире. Скажите, пожалуйста, сколько миллионов долларов вы зарабатываете в месяц?» — задал вопрос Гарик Мартиросян.

«Зарабатываю семь миллионов долларов в месяц. А Воля — четыре. Я скрываю от вас 70 миллиардов долларов. Я все трачу на одежду». Гарик Харламов

«Это сейчас на вас знаменитая черная кепка из золота?» — спросил Мартиросян.

«Все верно. Она с бриллиантами внутри», — заметил Гарик Харламов под общий смех.

Ранее Никита из USB якобы рассказал, что месячная зарплата Гарика Харламова на шоу «Камеди клаб» составляет семь миллионов рублей. Павел Воля получает куда скромнее — четыре миллиона рублей в месяц. Позже Константин Маласаев отмечал, что эта информация не соответствует действительности.

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