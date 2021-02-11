В прошлом профессиональный хоккеист: Гагарину заподозрили в романе с концертным директором

Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что у певицы Полины Гагариной сейчас бурный роман с бывшим профессиональным хоккеистом, а ныне концертным директором Андреем Мухачевым. При этом она опровергла версию, что певица живет вместе со своим саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

По словам Сазыкиной, один известный ей хакер взломал телефон Мухачева и увидел его переписку Гагариной. Парочка, как думает Сазыкина, уже давно близка.

«Так что неудивительно, что из ревности бывший муж Полины не отпускал дочь за границу. Кстати говоря, когда я спросила у хакера, зачем он прислал мне эту переписку, он ответил, что заказчик с ним не расплатился. Поэтому он нашел меня, зная, что я работаю в шоу-бизнесе и могу распространить информацию о его ситуации». Олеся Сазыкина

Напомним, что Полина Гагарина в прошлом году развелась с модным фотографом Дмитрием Исхаковым, с которым была вместе с 2014 года. У парочки подрастает трехлетняя дочь Мия. По слухам, отпуск на Мальдивах она проводила именно с Владимиром Чиняевым, сообщает «Собеседник».

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