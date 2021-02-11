Стильно и необычно: Вуличенко похвасталась красивым пальто с мехом по подолу и на карманах

Дизайнер одежды Сергей Никулин заметил, что и свой гардероб он бы пополнил похожей вещью.

Екатерина Вуличенко запечатлелась во время зимней прогулки в необычном пальто, где мех украшал не только воротник, но также подол и его карманы.

«Знаете, что я себе запретила? Откладывать красивые вещи на потом! Ну жива во мне эта привычка советского детства, все лучшее повесить в шкаф и оставить для особого случая, а случай этот наступает примерно никогда… Из скольких отложенных «на выход» вещей я безнадежно выросла в детстве, не надев их ни разу… Так что сейчас надеваю все лучшее сразу и настроение сразу», — порассуждала актриса.

Она призналась, что с недавних пор особенно полюбила серый цвет, а он, к слову, в 2021-м считается наряду с желтым оттенком года. Об этом ранее рассказал Александр Васильев.

Наряд Вуличенко пришелся по вкусу и фэшн-эксперту Teleprogramma.pro дизайнеру одежды Сергею Никулину, который полностью согласился с артисткой, восхищающейся собственной обновой.

«Пальто интересного дизайна: сочетание клетки с разными меховыми фактурами. Я бы и свой гардероб пополнил подобной вещицей, с удовольствием. Красиво смотрятся также рыжие волосы актрисы на сером фоне, это классика. Прекрасный повседневный образ», — сказал дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».

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