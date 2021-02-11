«Честное фото»: Лопырева в бикини без пуш-ап не смогла скрыть и трети своей сдобной груди

Жизни Виктории Лопыревой могут позавидовать многие — она уже год счастливо курсирует частными авиарейсами между Арабскими Эмиратами, Турцией и Мальдивами. А ее поклонники с удовольствием обсуждают выложенные в Сеть пляжные фото.

В личном блоге знаменитая блондинка обнародовала очередной кадр в бикини, где она показала свой завтрак на райских островах. Трапезу звезда совершала прямо в океане, наслаждаясь освежающими напитками и тропическими фруктами. На фоне бирюзовой воды ее купальник и загорелая кожа выглядели особенно роскошными.

От глаз фолловеров не ускользнул не только впечатляющий вид вокруг, но и размер ее микро-бикини, который не смог скрыть всех прелестей ее фигуры.

«Вот это называется честное фото», «Ого, почти всю грудь видно», «Грудь — что надо», «Какой купальник прекрасный!», «Роскошная фигура, грудь — просто супер!» — пришли в восторг пользователи Сети.

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