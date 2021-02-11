«Без учета модных тенденций»: Александр Васильев оценил наряды актрисы Анны Ковальчук

Александр Васильев высказался о гардеробе актрисы Анны Ковальчук. «Все в рамках приличия, но без учета модных тенденций», — процитировало телеведущего издание 7days.ru.

Эксперт предположил, что звезда сериала «Ищейка» в принципе не следит за трендами и не держала в руках ни один специализированный журнал. Однако это он не считает недостатком, скорее особенностью артистки.

Александр заметил, что все ее образы сильно отличаются друг от друга, не имея ни одной связующей нити. То она предстает в образе кинодивы в вечерних облачениях, то как подросток, то в духе костюмов Лаймы Вайкуле.

А вот цветочное платье с разновеликим подолом фэшн-специалист раскритиковал. «Анна в саду в платье а-ля провинциалка», — прокомментировал образ Васильев. Ему не понравилось также, что актриса встала в искусственную позу, демонстрируя фигуру.

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