«Не вынес разговоров о Мише, и брак распался»: Круг объяснила, почему рассталась с последним мужем

По словам певицы, она каждый год ездит на кладбище к шансонье в годовщину смерти.

Певица Ирина Круг в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим последним мужем предпринимателем Сергеем Белоусовым. Напомним, что ранее она была замужем за шансонье Михаилом Кругом, который трагически погиб в 2002 году в Твери.

«На годовщину я еду на кладбище к Мише каждый год. И, конечно, мне больно все вспоминать. Сейчас я уже окрепла. Спокойно отвечаю на все вопросы. Бывают периоды, когда я Мишу вспоминаю. Это незаслуженная потеря. Он нужен стране, всем слушателям. У него у сына Димы уже двое детей. У Миша внуки есть, понимаете. Он нам всем необходим и нужен. Мне очень больно, поверьте. Это не его судьба. Не так быстро. Я бы родила ему много детей».

Ирина Круг

Как отметила Ирина Круг, она преклоняется перед всеми артистами. «Все эти гастроли, перелеты. Такое эмоциональные напряжение. Я обычный человек, который встал на его путь и проходит эту жизнь. Я знаю, что моего последнему мужу Сергею больно все это. Он в итоге не вынес разговоров о Мише и наш с ним брак распался. Я благодарна Сергею. Между людьми должны быть чувства. Мы жили по-другому», — заявила она.

Напомним, что с последним мужем Ирина Круг была вместе 14 лет. Их брак распался в прошлом году.

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