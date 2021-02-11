«Они стреляли в нас обоих»: Ирина Круг вспомнила кошмарную ночь убийства мужа

Певица Ирина Круг в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила самую кошмарную ночь в своей жизни, когда был убит ее муж — знаменитый шансонье Михаил Круг.

«Меня на протяжении многих лет прослушивали. Я прошла детектор лжи и не раз. Я не имею к убийству никакого отношения. Я такая же жертва этой ночи. К нам в дом в Твери в тот вечер моя мама приехала. Она осталась спать на третьем этаже дома. Преступники уже были там. Они начали душить мою маму. Возможно, они хотели всех передушить, когда мы уснем, но моя мама спутала им все планы. Я сориентироваться не сразу смогла. У меня был ступор, когда это все увидела. Я стала звать на помощь и это был единственный правильный путь. Могла любого потерять из своей семьи».

Ирина Круг

По словам Ирины Круг, убийцы могли убить всех. «Они стреляли в нас обоих. Им было все равно, кого убивать. Их пистолеты были с глушителями. Миша сначала был живой, он разговаривал с нами. Все было под контролем. Мы не думали, что потеряем его», — заявила Ирина Круг.

Певец Михаил Круг был убит в 2002 году в Твери. Лишь спустя 17 лет убийство было официально раскрыто.

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