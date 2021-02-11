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«Я не поверила, что нашли преступников»: Ирина Круг о раскрытии убийства мужа спустя 17 лет

Лишь в 2019 году в этой громкой истории была поставлена точка.

«Я не поверила, что нашли преступников»: Ирина Круг о раскрытии убийства мужа спустя 17 лет
Ирина Круг. Фото: Globallookpress.com

Певица Ирина Круг в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила убийство своего мужа знаменитого шансонье Михаила Круга.

Ирина Круг
Ирина Круг. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я не поверила, что нашли преступников. Там столько следователей сменилось. Тем более прошло столько лет. Дело закрывали и казалось, что это никогда не закончится. На меня в 26 лет свалилось все. Я потеряла мужа, только родился сын. Я только сама знаю, как мне было тяжело в тот момент».

Ирина Круг

Как отметила Ирина Круг, ее муж очень хотел много детей. «Он хотел большую семью. Такому мужчине можно и десять детей родить. Я всегда с Михаилом разговаривала на «вы». Михаил Владимирович. С чем это было связано я не знаю. Он всегда жил и старался для меня. Я ощутила любовь, подарки и внимание с его стороны с первого дня знакомства. Миша — щедрый человек. Он мог решить любую проблему», — заметила она.

Напомним, что в 2019 году в доме артиста провели следственный эксперимент, в котором участвовал Александр Агеев, член тверской ОПГ «Волки». Позже Агеев написал чистосердечное признание о том, что действительно принимал участие в убийстве Михаила Круга. Что до второго убийцы певца, то он погиб вскоре после преступления — с ним расправился один из «волков».

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