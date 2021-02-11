«Такая секси!»: Бузова в кружевном белье красиво позировала на террасе, изящно встав на носочки

Фанаты Ольги Бузовой не могут успокоиться из-за ее расставания с Давой. Напомним, певица обвинила блогера в измене и плохом обращении с ней и порвала с ним. Правда недавно появилась и другая версия развития событий – якобы, пара не расставалась, а просто ловит хайп на шуме вокруг их «разлуки».

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Пользователи Сети заметили на фото экс-бойфренда артистки попавшую в кадр женскую стопу. Кроме того, поняли, что Манукян не съехал из квартиры девушки, разглядев знакомый ковер. Впрочем, возможно, просто Давид решил остаться в прежнем жилище и привел в него новую возлюбленную. В любом случае, Ольга вовсе не выглядит счастливой. Она сильно похудела из-за отсутствия аппетита и даже обратилась с этой проблемой к специалистам.

Чтобы поддержать моральный дух почитателей Бузовой, ее фан-аккаунт разместил красивое фото звезды в Сети, где она запечатлена в шелковом нижнем белье, изящно позируя на террасе, выставив вперед ногу и встав на носочки.

«Мы справимся со всеми преградами!» — жизнеутверждающе подписали фанаты снимок.

«Оля, конечно справимся!», «Все будет хорошо!», «Красивые ноги», «У такой красивой девушки с такими роскошными ногами обязательно все наладится, найдется любимый человек достойный тебя», «Какая знойная красавица», «Такая секси!», «Ух, фигура обалденная», «Ты лучше всех», — откликнулись на пост фолловеры.

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