Девичник: Климова в безрукавом жакете оверсайз повеселилась с Бледанс и Водонаевой

Накануне одна из элитных косметологических клиник Москвы устроила вечеринку, пригласив столичный бомонд. В числе тех, кто отметился на тусовке оказались Екатерина Климова, Эвелина Бледанс, Алена Водонаева, Елена Борщева.

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Экс-участница проекта Comedy Woman призналась, что давно мечтала познакомиться со звездой сериала «Бедная Настя» и наконец-то это свершилось. Екатерина заметила, что ей тоже было приятно пообщаться с комедийной актрисой.

А вот с Эвелиной Бледанс Климова встретилась как со старой знакомой, артистки часто встречаются на театральных подмостках, в кино и телешоу и прекрасно ладят между собой. Бывшая участница комик-труппы «Маски» с удовольствием лакомилась черной икрой, которой щедро потчевали на празднике, и активно общалась со всеми гостями вечера.

Екатерина Климова, напротив, держалась довольно сдержанно. Наряд она тоже выбрала спокойный – в классическом сочетании черного и белого. Она примерила белую рубаху с воротником-стойкой, черные брюки и сапоги. И с ними в тон безрукавый жакет оверсайз. Ранее о тренде на похожие безрукавки рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор».

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