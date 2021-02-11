Чулпан Хаматова назвала бестолковой и глупой критику сериала «Зулейха открывает глаза»

После выхода ленты на экраны началось ее бурное обсуждение в соцсетях.

Актриса Чулпан Хаматова в YouTube-шоу «Георгий за кадром» высказалась о сериале «Зулейха открывает глаза», который вызвал в свое время шквал критики.

«Вообще, я нормально отнеслась к критике. Ну она была какая-то бестолковая. К настоящей критике я не могла относиться как к критике, потому что сама видела те же самые проблемы, на которые указывали. А та, которая полыхала вокруг, была настолько глупа, что ее даже обсуждать смешно». Чулпан Хаматова

По словам Хаматовой, она понимала, что после выхода на экраны «Зулейхи» найдутся недоброжелатели. Как отметила актриса, у сериалов, как правило, в основе развлекательный формат. Как думает звезда, некоторые зрители просто уже разучились смотреть сериалы, где есть серьезные высказывания, поэтому режиссерская группа специально облегчала формат, чтобы донести мысли до зрителей.

Ранее зрители после выхода «Зулейхи» отмечали, что в картине мало интересных сюжетных поворотов. Самой Хаматовой вменялось то, что она якобы не знает татарский язык и очерняет родную культуру.

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