Мамина пианистка: Пугачева проверила, как Лиза Галкина попадает в ноты на фортепиано

Семилетние двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри учатся в первом классе. Ребята не раз признавались, что любят посещать уроки и грызть гранит науки. Кроме того, у брата и сестры помимо школы насыщенное разными занятиями расписание. В их распорядок дня входят иностранные языки, физкультура и плавание, а также игра на фортепиано.

Лиза и Гарри достигли настоящих высот в музицировании. Сын Пугачевой и Галкина в новогоднюю ночь смог исполнить импровизацию с композитором Игорем Николаевым в четыре руки, чем привел музыканта в настоящий восторг.

Теперь удивила Лиза Галкина. Девочка разучила произведение Эдварда Грига «В пещере горного короля» и сыграла для мамы с папой. Но отцу послышались фальшивые нотки, и он усомнился в достоверности музыки. Тогда Лиза призвала на помощь маму.

«Честно, я правильно все сыграла! Давайте, тогда еще раз, если вам неправильно», — смело заявила Лиза.

Мама подошла поближе, чтобы оценить игру. Когда Примадонна приблизилась к дочке, Лиза указала ей на ноты, в которых возможны сложности, и начала их играть. Закончив, с надеждой посмотрела на звездную маму.

«Правильно! Молодец», — вынесла вердикт Алла Пугачева.

Лиза от радости даже подпрыгнула на месте: «Я же говорила!». И довольная тем, что мама ее поддержала и оценила, убежала играть.

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